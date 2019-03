Managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals", prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a afirmat sambata ca, in prezent, costurile pentru serul antirabic sunt uriase.



"De exemplu, nu se mai fabrica nicaieri ser antidifteric. Serul antitetanos pune si el mari probleme, in momentul de fata nu se mai face, se importa. Costurile pentru serul antirabic sunt in prezent uriase", a spus prof. dr. Sterinu Cercel, in cadrul celei de a VII-a editii a Conferintei nationale RoVaccin, potrivit Agerpres.

El a mentionat ca si rabia este mortala. "Cine face rabie nu scapa. Nici aici, nici in Marea Britanie, nici in Germania, nicaieri. Si cand vorbim despre boli care sunt prevenibile prin vaccinare este o eroare sa nu facem acest lucru. Cu o seringa, cu un tampon de alcool si un plasture mic am rezolvat o problema care poate fi limitatoare de viata", a subliniat medicul.

Managerul Institutului "Matei Bals" a aratat, in context, ca pretul tratamentului bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare este mare.

Prof. dr. Adrian Streinu Cercel a vorbit si despre HPV. "Sa ii multumim Celui de Sus ca a venit acum un vaccin cu noua valente si ca scade rata de producere a cancerului de col uterin cu peste 98%", a afirmat el.