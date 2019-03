Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti va fi accesibil si pentru persoanele nevazatoare si cu deficiente de vedere.



Lions Club Burebista - Bucuresti, alaturi de Lions Club For Family – Timisoara, cu ajutorul firmei Brother Intelleg Transilvania SRL si al Cluburilor Lions ale Districtului Lions 124 inaugureaza sambata, 23 martie, de la ora 12.30 sistemul de ghidare tactilo-vizual destinat persoanelor nevazatoare si cu deficiente de vedere. Testarea acestui sistem se va face in cadrul expozitiei temporare create cu ocazia Centenarului.

Evenimentul va avea loc in incinta Muzeului National de Istorie a Romaniei si se va incheia cu un tur ghidat al unei parti a Tezaurului Romaniei inaccesibila publicului larg.

Sistemul de ghidare penru nevazatori este unul performant, dotat cu marcaje tactile inteligente, ce pot fi citite cu ajutorul bastonului special, care apoi transmite pozitia curenta la o aplicatie pentru telefonul mobil. In functie de pozitia geografica inregistrata de sistemul GPS al telefonului, aplicatia stie unde se afla utilizatorul, astfel incat pot fi transmise mesajele de orientare si de informare pre-inregistrate.

Traseul alcatuit este format din marcaje de ghidare, cu nervuri longitudinale care indica directia de deplasare si din marcaje de avertizare care informeaza nevazatorul cu privire la schimbarea directiei de mers, la intersectia cu trasee ghidate sau cu privire la potentialele pericole si obstacole. Marcajele tactile pot fi simtite si cu bastonul, dar si cu piciorul.

Sistemul de ghidare tactilo-vizual a fost creat de Brother Intelleg Transilvania si a fost pus la dispozitia reprezentantilor muzeului in mod gratuit, astfel incat expozitiile si descrierile exponatelor sa fie accesibile si persoanelor cu deficiente de vedere. Scopul acestui sistem este de a ajuta la orientare, in special in spatiile deschise.