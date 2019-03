Lipsa somnului se reflecta atat in scaderea calitatii vietii, cat si in dezvoltarea unor boli cronice precum depresia, obezitatea, cancerul, diabetul sau hipertensiunea arteriala, avertizeaza specialistii.



"Exista peste 80 de boli ale somnului, cele mai cunoscute fiind insomnia si apneea in somn, considerate probleme de sanatate publica mondiala. Afectarea somnului se reflecta atat in scaderea calitatii vietii, cat si in dezvoltarea unor boli cronice precum depresia, obezitatea, cancerul, diabetul sau hipertensiunea arteriala. In acest moment, o problema stringenta la nivel european este ora de vara. (...) Speram ca ora de iarna sa ramana valabila pentru tot cursul anului, intrucat studiile stiintifice au denuntat efectele nocive ale orei de vara asupra sanatatii, considerand discutabile economiile energetice realizate prin aceasta schimbare fortata a ritmului diurn", a declarat, intr-o conferinta de presa, medicul Oana Deleanu, sef lucrari la Catedra de Pneumologie a Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila".

Potrivit acesteia, exista si deprivarea de somn si persoane care considera ca daca dorm mai putin vor trai mai mult.

"Exista persoane care isi imagineaza ca, daca dorm mai putin, o sa traiasca mai mult, pentru ca in felul acesta nu isi mai pierd timpul dormind. Lucrurile nu stau deloc asa", a spus Deleanu.

Ea a precizat ca s-a demonstrat stiintific ca somnul are legatura cu diferite boli neuronale, mentionand ca, in timpul somnului, se face o curatare a neuronilor de tot felul de proteine.

Si copiii pot fi foarte afectati de lipsa somnului

Presedintele Sectiunii de Somnologie si Ventilatie Non-Invaziva a Societatii Romane de Pneumologie, Florin Mihaltan, a sustinut ca un ritm de viata natural perturbat predispune la diabet sau cancer. In opinia sa, cu cat somnul este mai scurt cu atat viata este mai scurta.

"Nu toti cei care sforaie au obligatoriu tulburare respiratorie in timpul somnului. Sforaitul este un simptom care apare preponderent la barbati si la sexul feminin dupa instaurarea menopauzei. Nu presupune obligatoriu o investigatie de somn pentru o potentiala tulburare a somnului in momentul respectiv. (...) Nu totdeauna cei care sunt peste greutate au tulburari respiratorii in timpul somnului. Exista si o categorie de oameni subponderali sau normoponderali care pot sa aiba aceste tulburari. In majoritatea cazurilor predomina populatia supraponderala, care este predispusa la aceste tulburari respiratorii in timpul somnului. Somnul trebuie sa aiba o durata suficienta si aceasta este ajustata in functie de varsta, trebuie sa fie un somn de calitate, trebuie sa existe o predominanta a somnului profund - durata, calitate, fara interferente exterioare. Calitate inseamna ca in general 65% din perioada de somn sa fie alocata somnului profund, nu somnului superficial. Orice deviatie de la cele trei caracteristici ale somnului intra in zona patologica", a explicat medicul pneumolog, potrivit Agerpres.

La randul sau, Mihaela Oros, presedintele Asociatiei pentru Tulburari de Somn la Copii si Adolescenti, a afirmat ca bolile care pot sa apara la adulti in cazul unui somn neodihnitor pot afecta si copiii.

"Copiii mici au nevoie de un numar mai mare de ore de somn. Nou-nascutul - chiar 14 - 16 ore. Ei au un necesar de crestere foarte mare. Ulterior, dupa primul an, 11 - 14 ore de somn si pe masura ce cresc 9 - 12 ore la copiii scolari. Adolescentii au un necesar mare de somn chiar 9 - 10 ore intr-o zi. (...) Daca nu dorm, se pot regasi probleme de invatare, de memorie si incepe sa fie afectata partea academica si rezultatele scolare. Exista si probleme de afectare metabolica. Tot ce se intampla la adulti pot sa apara si la copii. Se discuta de obezitate, diabet, afectare chiar cardiaca si hipertensiune. Exista si copii care au un necesar de somn mai redus fata de numarul de ore pe care l-am amintit", a spus OroS.