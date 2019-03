Jurnalistul Pro TV Ovidiu Oanta, care se ocupa de zona de Justitie de aproape 17 ani, a ramas fara acreditarea din partea Ministerului Justitiei. In aceeasi situatie este si Ionela Arcanu, jurnalist al postului Realitatea TV.



UPDATE: Reactia Pro TV: "Ministerul Justitiei refuza dreptul romanilor de a fi informati corect".

UPDATE: Tudorel Toader spune ca jurnalistul Ovidiu Oanta a ramas fara acreditare pentru ca nu a respectat "regulile de conduita".

UPDATE: Jurnalista Ionela Arcanu a ramas si ea fara acreditare pentru ca, spune Toader, "nu stie sa respecte regulile".

UPDATE: Tudorel Toader sustine ca il va reacredita pe Ovidiu Oanta, la cererea premierului Viorica Dancila. "Doamna premier m-a rugat să îl reacreditez", a spus el.

"Ministerul Justitiei refuza nejustificat sa ma mai acrediteze dupa ce in repetate randuri Tudorel Toader mi-a spus ca imi va interzice accesul in minister, revoltat de intrebarile mele deranjante!

Tudorel Toader isi duce la bun sfarsit amenintarea: Ministerul Justitiei mi-a retras acreditarea. Oficial mi s-a comunicat ca mi se refuza acreditarea pentru 2019, raspunsul fiind dat nu in doua zile la cererea din ianuarie, ci la doua luni distanta. In plus, nu mi se comunica explicit in ce fel am afectat activitatea Ministerului Justitiei. Probabil prin sutele de intrebari pe care i le-am adresat ministrului Justitiei", a scris Ovidiu Oanta pe Facebook.