Romania a fost condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in cazul unui detinut caruia i s-a refuzat dreptul la scolarizare. Astfel, statul trebuie sa-i plateasca detinutului 2.000 de euro despagubiri morale.



Conform unui comunicat de presa transmis, vineri, de reprezentantii APADOR-CH, statul roman a fost condamnat de CEDO in Cazul Flaminzeanu impotriva Romaniei, pentru incalcarea dreptului la educatie.

"Penitenciarul a avut discutii cu Inspectoratul Scolar, dar ulterior a motivat ca din cauza numarului mic de detinuti eligibili, clasele nu se pot infiinta. Flaminzeanu a reclamat incalcarea dreptului la educatie, in fata judecatorul delegat din penitenciar. Acesta i-a respins cererea ca nefondata, argumentand ca Administratia Penitenciarelor a facut toate demersurile, dar ca nu poate sa asigure un profesor pentru un singur elev. Ulterior Flaminzeanu s-a adresat Tribunalul Bucuresti care a mentinut decizia judecatorului delegat", a transmis APADOR-CH, potrivit News.ro.

CEDO a admis ca dreptul la educatie nu este unul absolut, insa constata ca autoritatile romane nu au facut demersuri suficiente pentru a gasi solutii in cazul Flamanzeanu.

"Curtea considera ca niciunul dintre argumentele invocate de Guvern nu este convingator, iar pe baza probelor prezentate, constata ca refuzul de a-l inscrie pe reclamant in invatamantul secundar nu a avut un scop legitim si proportional. Curtea a constatat ca a fost incalcat articolul 2 al Protocolului nr. 1 in acest caz", se mai arata in documentul citat.

Articolul prevede faptul ca ”nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire”, iar Marian Flaminzeanu a primit 2.000 de euro despagubiri morale.