Deputatul Catalin Radulescu a primit o scrisoare de amenintare prin care un individ il avertizeza, in scris, ca il are in vizor pe el dar si familia sa.



Consilierul sau, Mira Cnejeveici, a deschis, pentru prima data, scrisoarea pe care i-a citit-o la telefon si i-a trimis o fotografie a acesteia. Dupa care, la indemnul deputatului, femeia a anuntat Politia prin serviciul unic de urgenta 112. Autorul anonim al scrisorii ii reproseaza chestorului Camerei Deputatilor declartiile impotriva fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Antena3.ro. Scrisoarea de doua pagini, scrisa la un computer, a fost trimisa de la un oficiu postal din Pitesti. Politia din Arges a deschis deja un dosar de cercetare penala si il cauta pe autor, care poate ajunge la inchisoare sau poate fi amendat. "Ca urmare a unei sesizari primite prin SNUAU 112, din partea unui barbat, la data de 11 martie, politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges au intocmit un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, sub coordonarea unui procuror, sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare", arata reprezentantii Politiei Arges.

