Episcopul Husilor, Ignatie, afirma, intr-un mesaj postat pe o retea de socializare, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit un "nihilist cu acte in regula", dupa ce intr-un discurs recent acesta a spus ca la referendumul pentru redefinirea familiei romanii au dat o lectie "infatuatilor care au propagat ura".



"Avand in fundal definitia lui Nietzsche despre nihilism, Klaus Werner Iohannis a devenit nihilist cu acte in regula. Ce inseamna nihilismul? Faptul ca valorile cele mai inalte se devalorizeaza. Dragostea fara de masura fata de minoritatile sexuale (vai de mine, e hate speech?) l-a metamorfozat pe domnul presedinte in agentul dispretului dozat intr-un insecticid - cred ca, mai pe romaneste, asa-i spune flitului - fata de 'majoritatile' (heterosexuale). Asta se numeste progresism, care este un alt sinonim pentru comunismul 'tolerant' al omului recent. Sau 'asa cum se spune popular', in timp ce unii suntem niste muste intolerante, infatuate si vrednice de a fi ucise cu flitul, altii sunt oameni cu 'mintile luminate' la neonul progresismului si vrednici sa traiasca plenar din painea tolerantei neomarxiste. Trag nadejde ca eu, o musca conservatoare, infatuata si neafiliata politic, am priceput bine, in spiritul fidel al drepturilor omului, ce a vrut sa ne transmita domnul presedinte", a afirmat episcopul Ignatie, intr-o postare pe Instagram, potrivit Agerpres.

Ierarhul a adaugat ca reprezentantii societatii civile si cei ai Bisericii ar fi trebuit sa reactioneze la declaratiile lui Klaus Iohannis.

Presedintele Romaniei a afirmat, marti, ca "cei care au promovat referendumul au fost orice numai toleranti nu".

"Va amintiti, cand a aparut acea idee cu referendumul, eu, dintr-odata, am devenit inamicul public numarul unu pentru o gramada de oameni, cand am spus ca trebuie sa fim toleranti. Si s-a vazut ca, din pacate, am avut dreptate. Cei care au promovat referendumul au fost orice numai toleranti nu. Dar romanii au fost mult deasupra acestui discurs. Au dat o lectie imensa acestor infatuati care au propagat ura si, pur si simplu, cum se spune mai popular, i-au tratat cu flit. Daca vrem sa revenim la conceptul acela 'intelepciunea multimii', romanii au fost mult deasupra clasei politice, cel putin a acelei parti care a promovat agresiv si cu un discurs bazat de multe ori pe ura si intoleranta acel referendum. Romanii au demonstrat ca sunt un popor deschis, inteleg si, la o adica, actioneaza cu totul si cu totul altfel decat se asteapta unii politicieni si unii sociologi", a afirmat Iohannis, la dezbaterea "Presedinte sau cetatean/ om politic si societate civila", organizata in cadrul Festivalului international de film documentar si drepturile omului de catre One World Romania.