Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, ca Republica Moldova se poate uni cu Romania pe "cale naturala", in baza acordurilor de la Helsinki din 1975.



"Teritoriul Republicii Moldova este locuit de cetateni romani care au fost indepartati de tara lor prin Pactul Ribbentrop-Molotov, un pact criminal care a dus la razboi. Eu nu vorbesc niciodata de presiuni ale moldovenilor ca acest lucru sa se intample. Eu vorbesc despre o cale naturala la care sa se ajunga in baza prevederilor actului final de la Helsinki din 1975 in care ei sa voteze pentru reunificarea tarii. Nu vad nimic in neregula aici. La fel cum au facut si nemtii. Au votat in cele doua parlamente unirea.

Republica Moldova in 1918 nu s-a unit cu Romania prin referendum ci prin vot majoritar in parlament. Parlamentul, referendumul decid. Daca va ganditi la vreun refrendum in Romania, n-am nimic impotriva", a declarat Traian Basescu, intr-o conferinta de presa sustinuta, joi, la Targu Mures, potrivit Mediafax.