O femeie din Satu Mare a ramas insarcinata la varsta de 61 de ani. Ea mai are acasa 14 copii.



Medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare au in grija o satmareanca de 61 de ani, care a ramas gravida. Din cauza varstei inaintate, ea este atent monitorizata, iar pana in prezent sarcina decurge bine.

Femeia, din comuna Socond, mai are trei perechi de gemeni acasa, iar in total are 14 copii, scrie presasm.ro.