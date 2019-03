Fie că ești un veteran în gaming care își caută o nouă mașinărie, fie că este primul tău PC de gaming, am făcut o listă cu 5 desktop-uri pentru performanță maximă.





Acest PC de gaming Ventor MPZ0024 este perfect pentru cei care vor performante maxima. Este un desktop PC destinat pentru gaming, statie business sau home office. Unitatea este echipata cu un procesor Intel Core i5, frecventa maxima atinsa fiind de 3.4GHz Turbo. Are o placa video dedicata model GT605 si un chipset video nVidia GeForce GTX. Capacitatea de memorie este de 8GB si pana la 2TB spatiu de stocare. Il cumperi de aici.

Desktop-ul de gaming Lenovo Legion C530 integreaza procesoare Intel Core de a 8-a generatie, ceea ce iti permite sa iti instalezi toate jocurile dorite si sa te bucuri de acestea, in timp ce sistemul va accelera automat cele mai des utilizate jocuri pentru initializare si incarcare rapida. C530 integreaza placi grafice dedicate NVIDIA GeForce, avand la baza NVIDIA Pascal, cea mai avansata arhitectura GPU. Sistemul Dolby Atmos creeaza o experienta audio uimitoare. Acest PC de gaming se gaseste aici.

Raptor5 este un sistem PC de gaming conceput si dedicat pasionatilor de jocuri tip eSports, cum sunt Overwatch, League of legends, PUBG, Dota 2, CS: GO. Iar daca nu esti un fan eSports ci pur si simplu pasionat de jocuri, Raptor 5 va face fata ultimelor titluri aparute in 2018, dar si cele ce urmeaza sa se lanseze in 2019, cu detalii cat mai ridicate. Are un procesor Intel Core i5-7400 3GHz Kaby Lake, 4 nuclee si pana la 3.5GHz frecventa atinsa, 8GB memorie RAM si pana la 1TB capacitate de stocare. Il cumperi de aici.

Sistemul de Gaming Raven v2 este un alt desktop pe care ti-l recomandam daca vrei performanta maxima. Are un nucleu AMD din familia Raven Ridge, cu 4 nuclee, si poate atinge o viteza maxima a frecventei de 3.9GHz. Acest PC gaming are 8GB memorie RAM si 240GB capacitate de stocare. Il gasesti aici.

Viking AMD Edition este un sistem de gaming dedicat celor ce stiu sa ia jocurile in serios. A fost construit pentru a oferi performanta maxima. Sistemul PC gaming este dotat cu un procesor AMD Ryzen 5 1600X 3.6GHz, cu 12 thread-uri. Are o placa video GeForce dedicata. Desktop-ul are o capacitate de memorie de 4GB si 1TB spatiu de stocare, cu o viteza de rotatie de pana la 7.200 rpm. Poate fi comandat de aici.