Peste 700.000 de persoane au semnat o petitie pe website-ul parlamentului britanic in care solicita guvernului de la Londra sa revoce notificarea oficiala privind intentia de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite joi Reuters.





''Guvernul a sustinut constant ca iesirea din UE este vointa poporului. Noi trebuie sa punem capat acestei afirmatii prin a demonstra puterea sprijinului public acum pentru ramanerea in Uniunea Europeana'', se arata in textul petitiei.

Atragand mii semnaturi in fiecare minut, petitia a fost lansata la cateva ore dupa interventia televizata a premierului Theresa May de marti seara, in care sefa executivului ii invinovatea pe parlamentari pentru esecul strategiei de iesire a tarii din blocul comunitar si le cerea acestora sa se pronunte asupra unei optiuni finale.

''Este timpul sa luam o decizie. Sunt de partea dumneavoastra'', a spus May.

Mai mult de 17 milioane de britanici au votat pentru parasirea UE, cu ocazia referendumului din 2016, in timp ce 16 milioane s-au pronuntat pentru ramanerea in interiorul blocului comunitar, in anul urmator premierul Theresa May prezentand intentia oficiala a tarii sale de a iesi din UE in conformitate cu articolul 50 al Tratatului de la Lisabona.

Petitia ''Revocarea articolului 50 si ramanerea in UE'', de pe site-ul parlamentului britanic, atrasese deja 706.096 persoane pana joi la ora 10:48 GMT, ceea ce a dus la ''caderea'' in cateva randuri a site-ului din cauza numarului mare de accesari.

Parlamentul britanic este obligat sa ia in considerare organizarea unei dezbateri asupra oricarei petitii care strange cel putin 100.000 de semnaturi.

In 2017, o asemenea dezbatere a avut loc in urma semnarii unei petitii de catre 1,8 milioane de persoane care s-au pronuntat impotriva efectuarii unei vizite de stat a presedintelui american Donald Trump in Marea Britanie, scrie Agerpres.