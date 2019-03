DJ Snake si Sean Paul se alatura unui lineup deja impresionant pentru festivalul Neversea 2019, care va avea loc in perioada 4-7 iulie.



Al doilea val de artisti care au confirmat prezenta la cea de-a treia editie a celui mai mare festival de pe plaja sunt: Alesso, Bassjackers, DJ Snake, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Boris Brejcha, Dubfire, Agents of Time, A Skillz, Deliquent Habbits, Dub Fx, scrie Adevarul.ro.

DJ Snake este un nume mare din noul lineup. Artistul este un DJ francez care a colaborat cu Diplo si MO la celebrul hit "Lean On" semnat Major Lazer. Maestrul pupitrelor este un producator apreciat, nominalizat la Premiile Grammy pentru albumul Lady Gaga "Born This Way". DJ-ul a castigat premii pentru piesa "Turn down for What" si a colaborat cu Justin Bieber, Selena Gomez si Cardi B.

Cea mai noua piesa a sa se poate auzi la toate radio-urile in acest moment. E vorba despre "Taki Taki", care are peste 1.1 miliarde de vizualizari.

Sean Paul face de asemenea parte din valul 2 de artisti confirmati la NEVERSEA 2019. Cele mai cunoscute hituri ale sale sunt "Give It Up To Me", "Mad Love" si "She Doesn't Mind". Nu uitam nici de celebrul "Get Busy" sau "Press It Up". Sean Paul a cantat in Romania in primavara anului 2018, in fata a 4000 de fani. Artistul dancehall si reggae este activ din 1994.

Provine din Jamaica si a bifat multiple nominalizari la Premiile Grammy, categoria Reggae. De altfel a si castigat acest premiu cu "Dutty Rock". Ultimul LP lansat de artist este "Mad Love the Prequel", aparut in 2018. Aceasta este o colectie de piese si colaborari cu Ellie Goulding, David Guetta, Major Lazer, Migos sau Dua Lipa.

Primii artisti confirmati

G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man si Subfocus DJ Set sunt primele nume din line-up-ul Neversea.

Rapperul american G-Eazy vine pentru prima data in Romania, pe scena principala a festivalului Neversea. Artistul a avut colaborari de succes cu Bebe Rexha, Britney Spears, dar si cu fosta lui iubita, Hasley, pentru hitul “Him & I”.

Jessie J urca pentru prima data pe scena festivalului Neversea. Melodii ca “Price Tag”, “Domino”, “Bang bang”, dar si multe alte hituri ale artistei vor rasuna in aceasta vara pe scena principala a festivalului.

Afrojack, Lost Frequencies si Steve Aoki se reintorc pe mainstage-ul festivalului.