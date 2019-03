Nicolae Molea, cunoscut in lumea interlopa drept Nicu Maharu, a murit in dimineata zilei de 21 martie dupa ce mai bine de un an s-a luptat cu cancerul.



Nicu Maharu suferea de cancer, boala pe care a depistat-o dupa ce in 2017 a facut un atac cerebral in urma caruia a paralizat temporar pe partea dreapta, informeaza Adevarul.ro. In urma unor analize mai amanuntite, medicii au descoperit ca avea o tumoare la cap si suferea de diabet. In ultimele luni, starea de sanatate i s-a inrautatit, iar medicii nu au mai putut face nimic. Nicu Maharu, supranumit "regele petrecerilor", a devenit un adevarat personaj monden datorita relatiei de 11 ani cu Simona Sensual.

