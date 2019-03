Oamenii fericiti sunt mai dispusi sa mearga sa voteze pentru a mentine guvernele la putere, afirma autorii unui studiu recent, potrivit caruia oamenii fericiti sunt, de asemenea, mai dispusi sa se implice in politica si sa participe la vot, informeaza PA.



Potrivit unui raport publicat miercuri de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru a marca Ziua Internationala a Fericirii, Finlanda si-a pastrat pentru al doilea an consecutiv titlul de cea mai fericita tara din lume, potrivit Agerpres.

Raportul Fericirii Mondiale (World Happiness Report) s-a bazat pe sondaje efectuate de prestigiosul institut Gallup.

Romania se situeaza pe pozitia 48 in acest clasament cu 156 de pozitii

Cresterile nivelurilor de fericire nationala reprezinta un indicator mai bun al posibilitatii ca guvernele in functie sa fie realese decat indicatorii economici, precum somajul si inflatia, precizeaza acelasi raport.

In cadrul celor mai recente alegeri prezidentiale din Statele Unite si al referendumului pentru Brexit, oamenii nefericiti au fost cel mai probabil inclinati sa voteze pentru schimbare decat pentru a pastra status-quoul din 2016.

Oamenii nemultumiti cu viata lor in general au fost, in medie, cu 2,5% mai dispusi sa voteze "Da" la intrebarea ce viza posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana, sugereaza autorii raportului.

Profesorul Richard Layard de la London School of Economics, unul dintre autorii World Happiness Report si cofondator al organizatiei britanice de caritate Action For Happiness, a declarat: "Daca guvernele vor sa ramana la putere, ar trebui sa ia mai in serios fericirea oamenilor decat masurile economice".

"Este esential ca liderii nostri politici sa priveasca dincolo de ingustele masuri financiare si sa se concentreze pe un set mai larg de factori, care afecteaza cu adevarat bunastarea natiunii si, in special, sanatatea mintala", a adaugat el.

Mark Williamson, director executiv al organizatiei Action For Happiness, a declarat: "Raportul de astazi ne arata cat de importanta este fericirea ca instrument ce masoara progresul social. Indicatorii economici, precum PIB-ul (Produsul Intern Brut, n.r.) si rata somajului, fac parte dintr-o imagine mai larga si trebuie sa ne concentram mai mult pe acele lucruri care conteaza cu adevarat, pentru a putea sa cream o societate in care fiecare sa aiba sansa de a prospera si in care nimeni sa fie lasat in urma".