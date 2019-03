Un barbat din orasul Odobesti, judetul Vrancea, a fost amendat de agentii de ordine publica din cadrul Politiei Locale din Focsani, pentru o situatie de care nu se considera reponsabil.



Barbatul a primit o amenda in valoare de 1.000 de lei, pe motiv ca fost depistat pe strada Marasesti "cu pneurile murdare de noroi imprastiindul pe asfalt". Ulterior, el a contestat amenda pe motiv ca nu e vina lui ca in oras strazile sunt distruse, scrie Adevarul.ro.

"Dupa ce am citit adresa primita, am suferit un atac de panica, deoarece, pur si simplu nu stiam despre ce este vorba, despre ce fapta contraventionala se face vorbire ca am savarsit la data de 03.02.2019, nefiind oprit in acea zi de niciun organ de politie, locala sau de municipiu, stiind doar ca, in acea zi fusesem la cumparaturi. Sunt o persoana care conduce prudent, port intotdeauna centura de siguranta si nu depasesc limita legala de viteza", a spus barbatul.

Politistul local care i-a intocmit procesul verbal i-a spus ca amenda are legatura cu articolul 5 din Hotararea de Consiliu Local Nr. 25/2017, care spune ca nu are voie "sa intre pe strazi, cu autovehicule proprietate personala, cu pneuri murdare".

Reprezentantii Politiei Locale nu au facut foarte multe comentarii de spre acest caz.

"Contravenientul are drept de contestatie in termen de 15 zile de la data intocmirii procesului verbal", a spus Marius Milea, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Focsani.