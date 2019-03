Fostul premier Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca ar fi trebuit sa adopte o ordonanta care sa stabileasca faptul ca persoanele care au cazier pe anumite fapte savarsite cu intentie sa nu poata sa ocupe functii de demnitate publica.



"Este atributul domniei sale (n.r - al lui Klaus Iohannis), dar este un subiect care ar trebui inchis. Am mai spus-o public - si inainte de a fi prim-ministru, si cand am fost premier - si poate trebuia sa fac o ordonanta atunci ca sa inchidem subiectul. Nu poti sa ai nevoie de cazier pentru a fi paznic la o banca in parc si sa nu ai nevoie de cazier, sa nu fie necesar cand ocupi o functie de demnitate publica", a spus Mihai Tudose.

Intrebat daca il lasa PSD sa dea o astfel de ordonanta, el a raspuns: "Nu cred ca ma lasa partidul".

Klaus Iohannisa declarat marti ca este ''aproape hotarat'' sa convoace referendum national pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare.