Un protest organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), la care ar urma sa participe 5.000 de masini din toata tara, este anuntat joi, in centrul Capitalei fiind instituite restrictii de trafic.



UPDATE 12:58 - Protestul de joi din Piata Victoriei, care a generat noi restrictii de circulatie si deci un trafic mai aglomerat decat de obicei, s-a incheiat.

Liderii taximetristilor au iesit de la negocierile cu reprezentantii Guvernului si au primit promisiuni ca saptamana viitoare va fi data o ordonanta de urgenta prin care toate nemultumirile lor vor fi corectate.

"Pana cand nu vedem in vigoare OUG promis , cu eliminarea sintagmei "in mod repetat" , cu trecerea activitatii de” rent a car” la Ministerul Transporturilor , nu renuntam la programul de proteste anuntat", a precizat Vasile Stefanescu, presedinte COTAR, potrivit Hotnews.ro.

COTAR solicita Guvernului sa rezolve cu celeritate aceasta situatie si sa excluda falsii transportatori de pe drumurile Romaniei, asa cum sunt exclusi falsii medici, falsii preoti sau falsii avocati, deoarece cei care practica pirateria in transporturi, fara licenta si fara autorizatie, nu sunt altceva decat falsi transportatori de persoane.

Brigada Rutiera a anuntat instituirea de restrictii, in intervalul orar 06.30-15.00.

"Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, atat in Bucuresti, cat si pe drumurile nationale, de unde vor veni coloane de masini din toate regiunile. Daca nici de aceasta data nu se va rezolva problema semnalata de noi, transportatorii rutieri autorizati de persoane, vom organiza un miting de amploare in fiecare saptamana, in perioada urmatoare. COTAR cere Guvernului sa rezolve cu celeritate aceasta situatie si sa excluda falsii transportatori de pe drumurile Romaniei, asa cum sunt exclusi falsii medici, falsii preoti sau falsii avocati, deoarece cei care practica pirateria in transporturi, fara licenta si fara autorizatie, nu sunt altceva decat falsi transportatori de persoane", a mai spus Stefanescu.