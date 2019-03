Afirmatia lui Florin Iordache conform careia "nu exista nicio diferenta intre cum sunt tratati pacientii la stat si la privat" a starnit un val de reactii de indignare, deputatul PSD fiind contrazis de oameni care stiu ce vorbesc si au avut mult de-a face cu spitalele de stat. Intr-o interventie la Realitatea Tv, Florin Iordache a avut o atitudine sfidatoare, afirmand ca realitatea este aceea pe care el o spune.





"Ca e la stat sau la privat nu e nicio problema, prin masurile pe care noi le-am luat ca e la stat sau privat conditiile sunt la fel de bune. Eu am fost intr-un spital de stat unde am fost la fel de multumit ca la un spital privat. Ce va deranjeaza ca e la stat sau la privat?! Domnisoara, nu intelegi ca eu am treaba, nu stau sa imi povestesti tu cum e la stat sau la privat? Din punctul meu de vedere, ca e la stat sau ca la privat, conditiile sunt la fel! Realitatea e aia pe care ti-o spun eu!", a spus Florin Iordache in timpul intervenitiei telefonice avute la Realitatea TV, potrivit Ziare.com.

Intrebat cati colegi a avut in salon la spitalul Floreasca, unde tocmai dezvaluise ca a fost internat, Florin Iordache a raspuns: "Cand te doare si ai probleme stai sa numeri pacientii?" iar cand i s-a spus ca Liviu Dragnea sta singur in camera a izbucnit: "De unde stii, ai fost tu si ai vazut ca sta singur in rezerva?"

De asemenea, cand jurnalista l-a intrebat daca stie ca sunt spitale de stat in Bucuresti unde bolnavii se spala cu cana atunci cand se strica apa calda, Florin Iordache a raspuns ironic: "Extraordinar! Nu mi se pare o problema, nu, nu!"