Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui copil din comuna Manoleasa din judetul Botosani, care a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost oparit cu ciorba, se arata intr-un comunicat de presa, transmis, luni, de institutia de tip ombudsman.



Potrivit sursei citate, sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a articolelor 22 si 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor.

Avocatul Poporului s-a autosesizat dupa ce presa din Botosani a prezentat cazul copilului din Manoleasa.

"Ziarul Monitorul de Botosani a publicat un articol intitulat Copil oparit cu ciorba, in care se relateaza un posibil caz de neglijenta din partea parintilor unui copil in varsta de un an, care a fost internat in spital dupa ce a fost oparit cu ciorba. Micutul a suferit arsuri de gradul II la o mana si umar. Potrivit parintilor, copilul a cazut peste oala cu ciorba proaspat fiarta de mama sa. Recipientul era pe soba, iar micutul se juca in apropiere. Mama nu a sesizat pericolul, iar o clipa de neatentie a fost suficienta ca necazul sa se produca. Tipetele copilului au alertat-o pe mama, care a sunat imediat la 112, la fata locului ajungand in scurt timp o ambulanta", se precizeaza in comunicat.