O pereche de tocuri foarte inalte poate reprezenta un chin pentru orice femeie. Si atunci, cum se face ca fotomodelele arata atat de gratios atunci cand defileaza pe podiumuri cocotate pe stilettos ametitori? Iata unul dintre secretele pe care ne-am dori cel mai tare să le aflam de la aceste norocoase pamantence. Am pornit la treaba si am cautat cele mai bune sfaturi pentru un mers sexy pe tocuri, preluate direct de la fotomodelele in voga.





Te învațam cum sa scapi de durere si disconfort, dar si cum sa arati mai bine ca niciodata atunci cand pasesti pe tocuri. Pentru ca experienta sa fie una deplina, iti spunem ce sa faci înainte, in timpul si dupa ce ai purtat pantofii tai stilettos. Înainte de stilettos… Stii ca urmeaza un eveniment important, asa ca te pregatesti cumparandu-ți cea mai frumoasa pereche de pantofi care a existat vreodata. Nu e nici pe departe suficient, spun modelele. Uite la ce sa mai fii atenta! Cumpara marimea potrivita Habar nu aveam că circa 90% dintre oameni au un picior mai mare decat celalalt. Chiar dacă diferențele sunt insesizabile cu ochiul liber, ele se vor simți atunci când te încalți în pantofi. De aceea, e vital să cumperi acea pereche care se potrivește piciorului mai mare, după ce l-ai identificat, firește. Poți apela la branturi sau la un pic de vată pentru a compensa diferența in cazul celuilalt. Practica naste perfectiunea Esti atat de mandra de noii tai pantofi si abia astepti sa ii incalti. Nu o face in seara importanta, spun fotomodelele. Neintinați, pantofii e posibil sa iti provoace bataturi fie si pentru ca nu au mai fost purtati. Nici plimbatul prin casa, in timp ce deretici, nici o iesire cu prietenele nu reprezinta un moment mai bun. Cel mai recomandat e sa testezi pantofii atunci cand mergi la supermarket. Vei avea mult de colindat, si, in plus, te vei putea rezema de carucior atunci cand simti ca nu mai poti. Acum intelegem de ce vedem atatea fete in stilettos la cumparaturi. Mergi la Yoga Știam deja ca fotomodelele sunt îndrăgostite de Yoga, dar se pare că au și un alt motiv în afară de dorința de a fi permanent în formă. Yoga îmbunătățește grația și echilibrul și te poate ajuta să îți identifici mai ușor centrul de greutate. Toate acestea te vor susține în a avea un mers de fotomodel pe tocuri. Luptă împotriva transpirației! Nu ne referim la cea de la… subraț. Atunci când sunt supuse efortului constant, picioarele noastre transpiră mai mult decât de obicei, iar umezeala va afecta aderența. Aplică deodorant pe tălpi și astfel nu doar că previi riscul de a aluneca, dar scapi și de bătături.

