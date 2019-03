Deputatul PSD Florin Iordache sustine ca "nu exista nicio diferenta" intre spitalele de stat si cele private si ca nu este un "capat de tara" faptul ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a internat la o clinica privata, fiind "cel mai apropiat spital".





"Domnul presedinte Dragnea a avut o optiune pentru un anumit spital. Nu exista nicio diferenta intre spitalele de stat si modul in care sunt tratati pacientii intr-un spital de stat si unul privat. Nu cred ca pentru o interventie sau pentru o internare de urgenta, asa cum a avut dumnealui, ca s-a internat in cel mai apropiat spital e un capat de tara. Eu si colegii mei avem respect pentru modul in care pacientii sunt tratati si in spitalele de stat, cat si in cele private", a declarat, miercuri, Florin Iordache, potrivit Hotnews.ro.

Florin Iordache sustine ca si el a fost internat intr-un spital de stat, iar conditiile au fost "mai mult decat multumitoare".

"Anul trecut, eu am fost operat intr-un spital de stat si modul in care am fost tratat si conditiile pe care le-am avut in spital au fost mai mult decat multumitoare. In plus, prin faptul ca s-au crescut salariile din sistemul sanitar, prin faptul ca au fost alocate si o serie de institutii spitalicesti, si-au imbunatatit conditiile. Discutam de aparatura, de constructia de noi sectii si asa mai departe", a mai spus deputatul PSD.