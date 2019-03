Madrid este capitala Spaniei si al treilea oras ca marime din Uniunea Europeana, imediat dupa Londra si Berlin. Un oras plin de energie, un centru urban in care vechiul si modernul se imbina perfect, un oras al gastronomiei si al artei, Madrid reprezinta o destinatie de vacanta din care nu vei mai dori sa pleci. Acolo vei descoperi palate si vile impresionante, arhitectura de tip belle epoque si in stilul baroc, numeroase restaurante si baruri, muzee și nenumarate obiective turistice care transforma aceasta capitala a lumii intr-un loc viu colorat si vibrant.





Iata trei dintre cele mai atractive obiective pe care nu trebuie sa le ratezi atunci cand planifici urmatoarea ta vacanta in Madrid.

Muzeul Prado

Cu o colectie impresionanta de peste 7000 de picturi, dintre care 1500 sunt expuse publicului in acest moment, Muzeul Prado pare sa oglindeasca sufletul istoriei poporului spaniol. Acolo vei descoperi picturile regale ale celebrului Velázquez, vei fi suprins de caracterul grandios al picturilor negre realizate de celebrul pictor Francisco de Goya (Pinturas Negras) și vei fi impresionat sa descoperi cele mai sofisticate opere de arta din Europa.

Intrarea in acest muzeu se face prin Puerta de los Jerónimos, iar biletele sunt scoase la vanzare in Puerta de Goya. Aripa vestică a Muzeului Prado (Edificio Villanueva) a fost finalizata in anul 1785, fiind initial conceputa ca o casa a stiintei. Ulterior, aceasta a fost utilizata ca baraca de cavalerie pentru trupele lui Napoleon, in timpul ocupatiei din Madrid din perioada 1808-1813.

In anul 1814 regele Fernando al VII-lea a decis sa foloseasca acest palat ca muzeu, cu scopul initial de a stoca sutele de picturi detinute de familia regala. Cinci ani mai tarziu, Muzeul Prado a fost deschis publicului, incluzand 311 picturi spaniole.

Spre deosebire de originalul Edificio Villanueva, aripa estica a Muzeului Prado, Edificio Jeronimos face parte din extensia deschisa in anul 2017. Aceasta este dedicata expozitiilor temporare, fiind locatia in care se afla si o cafenea, o librarie si o manastire devenita celebra.



Sursa foto: pixabay.com

Piata San Miguel

Aceasta este una dintre cele mai vechi si mai frumoase piete din Madrid, fiind prevazuta cu pereti din sticla, ce dateaza din secolul al XX-lea, si care include un spatiu primitor, in care puteti servi masa. Daca vreti sa incercati preparatele specifice zonei, trebuie sa comandati tapas, insa acolo veti gasi si preparate speciale, precum caviarul.

Aceasta piata este un loc plin de viata, in care turistii si localnicii adora sa petreaca timp. Moderna si spatioasa, cu acoperis din lemn si podele din granit, aceasta destinatie preferata de turisti este plina seara, intrucat spaniolii obisnuiesc sa serveasca ultima masa a zilei la ore tarzii.



Sursa foto: pixabay.com

Parcul Retiro

Acesta este unul dintre cele mai mari parcuri din Madrid, devenit public incepand cu secolul al XIX-lea. Anterior, acest parc apartinea Monarhiei Spaniole. Cu o suprafata de 350 hectare, localizat la marginea orasului, Parcul Retiro se afla in vecinatatea Muzeului Prado, impresionand turistii cu sculpturi maiestuoase, monumente impozante, galerii si locuri speciale in care se organizeaza diferite evenimente.

Aproape de intrarea nordica a parcului se afla Estanque del Retiro, un iaz artificial. Aproape de acesta se afla monumentul regelui Alfonso al XII-lea, alcatuit dintr-o colonada semicirculara si o statuie ecvestra a monarhului.

Parcul Retiro include si Gradina Rosaleda, in care se afla Fantana Ingerului cazut, construita in anul 1922. Cea mai populara sculptura din acest parc apartine celebrului artist Ricardo Bellver. In cadrul cladirii Casón del Buen Retiro, una dintre putinele ramase in Buen Retiro, se afla o colectie de picturi realizate in secolele al XIX-lea si al XX-lea, care include inclusiv operele de arta ale celebrului pictor spaniol Joaquín Sorolla.



Sursa foto: pixabay.com

Muzeul Prado, Piata San Miguel si Parcul Retiro sunt trei dintre principalele atractii turistice pe care trebuie sa le vizitezi in timpul sejurului petrecut in Madrid, capitala Spaniei.