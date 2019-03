Cu siguranta nu este o exagerare sa spunem ca cei mai multi dintre noi apreciaza o atmosfera primitoare atunci cand vine vorba de casele noastre sau de un loc pe care il vizitam. Nimic nu se compara cu momentul in care intri intr-un spatiu necunoscut, dar care te atrage instantaneu printr-un sentiment de caldura si confort.



Mai mult decat atat, ce compliment mai frumos ai putea primi de la invitatii tai, atunci cand acestia iti trec pragul, decat sa iti spuna ca ai o locuinta confortabila si primitoare? Poti face cateva schimbari in interiorul locuintei tale, pentru a te asigura ca incaperile in care iti petreci timpul cu familia, cu prietenii, sau chiar si fara companie, iti ofera caldura si intimitate.

Trucuri utile pentru o locuinta confortabila si primitoare

Piesele de mobilier pe care le alegi pentru casa ta au o importanta ce trece peste simpla lor utilitate. O canapea cu unghiuri drepte, confectionata din materiale dure, nu va invita niciodata la relaxare. De asemenea, prezenta unor scaune sau fotolii ce nu ofera o sustinere confortabila a spatelui si a sezutului pot ramane nefolosite si vor deveni puncte de evitat in livingul tau.

Asadar, alege mobila care sa sustina confortul si sa sporeasca sentimentul de relaxare. O aditie practica, ce va fi cu siguranta indragita de oricine va petrece timp in casa ta, este un fotoliu de masaj. Dintre beneficiile fotoliului pentru masaj, poate cel mai important este acela ca lupta cu stresul cotidian acumulat, care poate avea efecte nocive asupra starii generale de sanatate. Cum te poti astepta sa te relaxezi si sa te poti bucura de atmosfera locuintei tale, daca grijile de peste zi raman constante in mintea ta si nu iti ofera posibilitatea de a te linisti nici in propria casa?

Alege culori calde, pentru a evita aspectul impersonal

Decoreaza folosind obiecte ce iti ofera bucurie

Tine cont de lumina

O casa curata si organizata - o viata confortabila

Psihologia culorii joaca un rol extrem de imortant in aspectul general al casei tale. De aceea, specialistii in design interior recomanda folosirea culorilor calde in amenajarea locuintelor, care sa ofere o senzatie primitoare. Culorile calde sunt obtinute din amestecuri ce au la baza nuante de portocaliu, rosu si galben. Dupa cum indica si numele lor, acestea tind sa aminteasca de lucruri calde, cum ar fi lumina si caldura soarelui. Din punct de vedere vizual, culorile calde fac incaperile mari sa para mai comode, oferind un plus de atmosfera. Exista, in schimb, si exceptii - situatii in care culorile reci pot fi alegerea potrivita. Reprezentate de variatii de albastru, verde si gri, acestea pot fi folosite in spatii mici, pentru ca ofera iluzia de marire a spatiului.Atunci cand obiectele pe care alegi sa le oferi privirii sunt lucruri care iti transmit bucurie, acest lucru se va reflecta in senzatia generala a incaperii. Incearca sa eviti selectii impersonale, care arata bine in paginile revistelor, dar care nu au o insemnatate personala pentru tine. Nu poti da gres daca expui poze in care apari cu zambetul pe buze, suveniruri din calatoriile tale, sau carti care au fost citite de prea multe ori. Si un pont bun este sa nu te sfiesti sa imbunatatesti un lucru vechi, transformandu-l intr-un obiect de decor nou, ce poarta o atingere personala.. Exista o multime de proiecte DIY (do it youself - fa-o singur) ce te pot inspira, astfel incat sa oferi casei tale o noua infatisare, cu minim efort.Corpurile de iluminat pot face diferenta intre o seara intima, alaturi de persoana iubita, o sambata de petrecere cu o multime de prieteni sau o cina in familie. Asigura-te ca nu ai o singura sursa de lumina intr-o camera, astfel incat sa poti varia atmosfera in functie de necesitate. Pozitioneaza strategic diverse lampi sau alte obiecte de iluminat, care se potrivesc stilului general de amenajare al incaperii, pentru optiuni diverse care se vor adapta diferitelor stari pe care doresti sa le transmiti.Sa fim sinceri - este dificil sa te simti confortabil intr-un spatiu lipsit de organizare, cu haine aruncate peste tot, obiecte de tot felul imprastiate pe masa, praf pe suprafetele mobilierului, sau pete pe podea si geamuri. Stabileste o rutina pe care o poti duce la bun sfarsit in mod regulat, astfel incat sa te asiguri ca nu se strang prea multe cani sau pahare pe masa din sufragerie, ca toate lucrurile sunt puse la locul lor dupa folosire si ca locuinta ta este curatata periodic. Confortul incepe cu organizarea si curatenia, asa ca nu pierde din vedere importanta acestor factori si include-i in intregul proces de intretinere al casei tale. Rezultatele vor fi spectaculose!

Crearea unui spatiu primitor nu este ceva dificil de realizat. Ai nevoie doar de putin timp, de planificare si de atentie la detalii. Casa ta trebuie sa fie mai mult decat locul in care te relaxezi dupa o zi obositoare. Efortul pe care il depui in amenajarea acestui spatiu va capta sentimente de caldura si intimitate, iar acestea vor putea fi transmise mai departe oricarui om pe care il primesti acasa. Inconjoara-te de obiecte ce iti aduc bucurie si intretine aspectul general al casei, iar aceste lucruri vor face din locuinta ta un adevarat camin, in care timpul petrecut va oferi momente de relaxare si confort.