Desi nu exista ghete de munte care sa reziste la infinit - mai ales daca esti un impatimit al drumetiilor montane - o ingrijire de calitate le va prelungi cu siguranta durata de viata. De aceea este important sa stii cum sa le ingrijesti atat de dragul investitiei financiare pe care o faci cand le cumperi, cat si de dragul picioarelor tale, care au nevoie de incaltaminte confortabila si sigura.



Afla in continuare cum trebuie sa ingrijesti bocancii pe care ii iei in drumetii, indiferent daca sunt ghete de barbati sau de femei:

Curatarea dupa drumetie

Cu toate ca este tentant, incearca sa nu ii pui in masina de spalat dupa ce te intorci de pe munte. Acest lucru te va salva doar pe termen scurt pentru ca pe termen lung incaltamintea isi va pierde din caracteristicile de baza, cum ar fi impermeabilitatea.

Primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa ii cureti de noroi cu o perie moale. Dupa ce ai indepartat noroiul uscat de pe ei, poti sa ii speli, insa evita sa ii cureti in interior pe cat posibil. Daca miros urat, poti sa pui in ei plicuri de ceai negru sau bicarbonat de sodiu pentru a elimina bacteriile si mirosurile neplacute. Foloseste sampon de bebelusi si curata-i foarte delicat daca este totusi necesar sa ii speli complet.

La final, usuca-i intr-un spatiu foarte bine aerisit si ferit de razele directe ale soarelui pentru ca pielea crapa si se strica mai repede daca este uscata la temperaturi ridicate.

Curatarea in timpul drumetiei

Daca vrei sa faci un traseu mai lung, ghetele tale de munte s-ar putea sa necesite curatare si in pauzele pe care le faci peste noapte in anumite puncte de pe traseu. Pentru ca de cele mai multe ori nu ai la dispozitie apa calda, sapun si perie moale, se recomanda sa intorci ghetele cu talpa in sus si sa le scuturi cat de bine poti de praf si murdarie.

Foloseste pentru talpa un bat sau ceva ascutit pentru a elimina murdaria, iar daca bocancii sunt uzi, incearca sa faci rost de niste hartii sau ziare uscate pe care sa le adaugi in interior peste noapte. Acestea vor absorbi umezeala, dar si mirosul neplacut. Daca starea vremii iti permite, lasa ghetele afara peste noapte pentru a se aerisi, iar a doua zi scutura-le de eventualele insecte si crengute care s-au adapostit peste noapte in interior. In niciun caz nu le lasa afara in timpul iernii.

Depozitarea si intretinerea

Pentru ca nu ai nevoie de ghetele de munte in fiecare zi, trebuie sa fii atent unde le depozitezi si cum le intretii.Astfel, este recomandat sa folosesti o solutie pentru ingrijirea pielii pentru ca aceasta se usuca si crapa in timp. De asemenea, trebuie sa ai grija de elementele metalice ale ghetelor, cum ar fi gaicile, care trebuie unse cu o carpa inmuiata in vaselina pentru a preveni ruginirea. Tine minte sa nu folosesti uleiuri si ceara in exces si sa le feresti de caldura excesiva.

Atunci cand le depozitezi, alege un spatiu bine aerisit si nu le pune in pungi de plastic pentru ca in acest fel nu vei mai permite pielii sa respire. Opteaza pentru pungi din materiale naturale, care nu se inchid ermetic si pune ziare in interior pentru a le mentine forma.

Inainte de urmatoarea drumetie, aplica un produs impermeabilizant si verifica sa aiba in stare buna sireturile. De asemenea, ai grija sa le porti prin curte sau prin oras cu o zi inainte pentru a te asigura ca nu sunt prea rigide.

In concluzie, pentru a avea pe termen lung ghete de munte de calitate, trebuie sa fii foarte atent cum le cureti, cum le depozitezi si cum le ingrijesti. Doar asa acestea vor trece cu brio testul timpului si te vor insoti in dumetii asigurandu-ti confortul si protectia de care ai nevoie.