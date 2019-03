Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca a avut o discutie cu vicepresedintele Cubei, cu ministrul Sanatatii si ministrul de Finante din aceasta tara privind incheierea unui acord prin care ar urma sa se aduca in Romania un medicament impotriva cancerului pulmonar.



"Este vorba despre un medicament impotriva cancerului pulmonar. Exista mai multe tipuri de medicamente impotriva cancerului pe care cubanezii le produc, dar pe mine personal si pe domnul ministru Teodorovici ne interesa un tip anume care, foarte interesant, este in studii clinice in America, desi americanii au embargou. Au impus un embargou si totusi acest vaccin este in studii clinice in America. (...) Am avut o discutie cu partea cubaneza, cu vicepresedintele Cubei, cu ministrul Sanatatii, ministrul de Finante de acolo si am agreat un acord (...). Acordul a fost agreat de MAE si de Ministerul de Externe cubanez urmeaza sa stabilim data cand ne vom duce sa il semnam acolo impreuna cu procedura prin care vom putea aduce aceste medicamente in Romania", a declarat Sorina Pintea, marti seara, la Romania TV, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, Romania va trebui sa astepte pana cand acel medicament va trece de perioada de studii clinice, proces care ar putea dura aproximativ un an.

"Fiind stat al UE va trebui sa asteptam pana cand aceste medicament va trece de perioada de studii clinice si este foarte bine ca este in studii clinice in America pentru ca avem posibilitatea sa il aducem in Romania. Din punctul meu de vedere, poate dura cam un an aceasta poveste. Este un medicament foarte bun", a mai afirmat ministrul Sanatatii.