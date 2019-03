Medicii de la Sectia de obstretica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta 'Mavromati' din Botosani nu vor efectua intreruperi de sarcina la cerere in perioada postului Pastelui, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al spitalului, medicul Bogdan Alexandroaie.



Potrivit acestuia, avorturile vor fi efectuate doar in cazuri de urgente medicale, pe baza unor indicatii din partea cadrelor medicale.

"Intreruperile de sarcina la cerere nu prea se mai fac, nu numai la Botosani, ci in toata tara. Exista situatii unde exista indicatie medicala, terapeutica pentru intreruperea unei sarcini, dar, in fiecare an, la Botosani, se organizeaza acel mars pentru viata. Nu cred ca medicii din Botosani mai fac chiuretaje la cerere, ci doar cu indicatii terapeutice si nu numai in perioada postului. Fata de cum se faceau inainte, acum numarul este extrem de redus, iar intreruperile de sarcina care se fac sunt cu indicatie medicala", a afirmat Alexandroaie, potrivit botosaninews.ro.