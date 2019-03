Deputatul PSD Olguta Vasilescu a declarat, miercuri, la Parlament, ca deocamdata, PSD nu are ce sa comenteze despre organizarea unui referendum in ziua alegerilor europarlamentare.



"Eu zic sa-l lasam pe presedinte sa sada si sa cugete linistit, asa cum cugeta dumnealui de fiecare data. Nu avem ce sa comentam deocamdata, pentru ca e, asa cum ati spus si dvs, aproape hotarat, asteptam sa fie in sfarsit barbat hotarat, sa vina sa spuna care este intrebarea pentru acest referendum si abia atunci vom comenta. Deocamdata, nu avem ce sa comentam, pentru ca e lansata in spatiul public inca o tema parazitara de dezbatere si atat", a declarat Olguta Vasilescu, potrivit Stiripesurse.ro.

Olguta Vasilescu a afirmat ca PSD nu ar fi afectat absolut deloc daca presedintele ar convoca referendum in ziua alegerilor europarlamentare.

"De ce ne-ar incurca? E foarte bine, asteptam o prezenta mare la vot. Am facut focus-grupuri, am facut sondaje pe nehotarati, chiar ne dorim o prezenta mare la vot. (...) Deocamdata nu avem niciun comentariu pentru o cujetare a presedintelui. Haideti sa vedem intai despre ce este vorba, care este tema si comentam dupa aia", a mai declarat Vasilescu.

Presedintele Klaus Iohannis a spus marti seara ca este "aproape hotarat" sa convoace un referendum in ziua alegerilor europarlamentare.