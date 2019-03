Romanii sunt mai pesimisti in ceea ce priveste directia propriei tari si mai optimisti fata de cea a Europei, releva datele unui sondaj national realizat de INSCOP Research in perioada 5 – 13 martie, la comanda Fundatiei Konrad Adenauer.



Astfel:

72,8% dintre romani considera ca directia in care se indreapta Romania este gresita

17,8% este de parere ca directia in care merge tara este buna

9,4% dintre respondenti nu stiu sau aleg sa nu raspunda.

Comparativ cu sondajul publicat luna trecuta, a crescut usor atat procentul respondentilor care cred ca tara merge intr-o directie gresita, cat si al celor care cred ca tara merge intr-o directie buna.

Fata de 2017, procentul optimistilor s-a injumatatit. Astfel, de la 36,6% dintre romani care erau de parere in iulie 2017 ca Romania merge intr-o directie buna, mai impartaseau aceasta perceptie doar 22,8% in noiembrie 2017, 19,9% in februarie 2018, 19,1% in octombrie 2018, 18,7% in noiembrie 2018 si 16,9% in ianuarie-februarie 2019.

Cei mai multi respondenti (46,7%) sunt de parere ca Europa se indreapta intr-o directie buna, in timp ce 35,3% apreciaza ca Europa merge in directia gresita. Procentul non-raspunsurilor este de 17,9%.

Fata de februarie 2019, respectiv noiembrie 2018, se mentine tendinta clara de crestere a optimismului cu privire la directia in care se indreapta lucrurile in Europa, respectiv de scadere a pesimismului. Comparativ cu finalul anului trecut (luna octombrie-noiembrie 2018), diminuarea perceptiei privind directia gresita in care se indreapta lucrurile in Europa este semnificativa, de la 42,5% la 35,3%.

Apropierea de momentul alegerilor europarlamentare, dar si evenimente recente care au mediatizat puternic activitatea institutiilor europene in Romania (preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene si suita de evenimente generata de acest eveniment exceptional, procedurile privind desemnarea viitorului procuror european) par sa fi favorizat semnificativ imbunatatirea perceptiei asupra directiei in care merg lucrurile in Europa.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat in perioada 5 – 13 martie 2019, la comanda Fundatiei Konrad Adenauer, pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondentilor. Volumul esantionului, de tip multi-stratificat, probabilistic, a fost de 1053 de persoane, reprezentativ pentru populatia neinstitutionalizata a Romaniei, cu varsta de 18 ani si peste. Eroarea maxima admisa a datelor este de ± 3%, la un grad de incredere de 95%. (Sursa: News.ro)