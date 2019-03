Un barbat in varsta de 76 de ani din Craiova a murit, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren.



"Pompierii Detasamentului Slatina actioneaza in comuna Ganeasa, sat Gradistea, la un accident feroviar. In accident a fost implicat un autoturism, in care se afla soferul, in varsta de 76 de ani si trenul Regio 2074, care circula pe ruta Lotru-Piatra Olt. In tren se aflau cinci calatori. La sosirea echipajului SMURD si echipajului cu medic de la Serviciul de Ambulanta, soferul autoturismului a fost gasit decedat", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu.

La momentul transmiterii stirii, traficul feroviar era blocat, informeaza Mediafax.

Accidentul s-a produs din cauza faptului ca soferul autoturismului nu s-ar fi asigurat la trecerea la nivel cu o cale ferata, a precizat Infotrafic.