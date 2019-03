Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca momentul 10 august este o lectie de invatat si pentru Jandarmerie, dar si pentru liderii miscarilor civice si pentru protestatari.



"Eu nu mai vad absolut nicio piedica in a se lamuri toate lucrurile. Daca din punct de vedere al legalitatii, sustin cu tarie ca aceste lucruri au fost in regula. As face cateva precizari - acum ca am ocazia si reluam acest subiect - dupa sapte luni putem vorbi cu mai putina patima si emotii despre acel moment. 10 august este o lectie de invatat si pentru Jandarmerie, dar si pentru liderii miscarilor civice si pentru protestatari.

In acest moment nu exista absolut niciun impediment ca aceste dosare penale in desfasurare sa se finalizeze. Imi amintesc si de domnul procuror Lazar care spunea ca ancheta merge foarte greu pentru ca documentele nu sunt declasificate. Poate am pierdut momentul sa raspund atunci, am sa o fac acum: absolut toate documentele sunt desecretizate si puse la dispozitia atat a Parchetului general cat si a celor doua comisii, si asta se intampla la finalul lunii ianuarie cand comisia a stabilit ce documente se declasifica.

Pot sa va spun acum, din toate documentele trimise la parchet, la solicitarea procurorilor, sunt declasificate, mai putin un document care nu emana de la MAI.

Acum, momentul 10 august - va rog sa va amintiti -, ca este un moment pe care noi l-am pregatit, de aceea va spuneam dumneavoastra din punct de vedere al legalitatii", a spus Carmen Dan, intr-un interviu la Digi24.