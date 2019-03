Deputatul PNL de Bacau Tudorita Lungu a sesizat Inspectoratul Scolar Judetean Bacau ca, intr-unul dintre centrele in care saptamana trecuta s-au desfasurat probele de simulare a Evaluarii Nationale, elevii din clasele a 7-a si a 8-a ar fi primit, la testul de matematica, subiectele de anul trecut, si nu pe cele de la actuala editie.



"Pe adresa cabinetului meu parlamentar, mi s-a semnalat faptul ca in cadrul Simularii Evaluarii Nationale, la scolile din comuna Rachitoasa, judetul Bacau, elevii au primit la teza de matematica subiectele de la Evaluarea Nationala 2018, si nu subiectele pe care restul elevilor din judet l-au avut de rezolvat. Pentru ca situatia prezentata este de o gravitate extrema, m-am adresat inspectorului general scolar Florin Lazar, caruia i-am cerut sa analizeze situatia reala din teren, sa faca o ancheta in acest caz si sa-mi comunice, in cel mai scurt timp posibil, daca sesizarea se confirma. In caz afirmativ, va trebui sa aflam si care sunt masurile pe care le va lua Inspectoratul Scolar Judetean Bacau", a declarat, in comunicatul de presa, deputatul PNL Tudorita Lungu, potrivit Digi24.

Potrivit sursei citate, sesizarea parlamentarului a fost inregistrata la ISJ Bacau.