Banat. Se va raci pana in data de 21 martie, astfel ca temperaturile maxime se vor situa in medie intre 10 si 14 grade. In intervalul 21 – 23 martie valorile termice vor creste din nou, cu medii ce vor ajunge la 13 - 15 grade, apoi vor scadea spre 9...11 grade si nu vor mai avea variatii semnificative. Noptile vor avea acelasi parcurs, pornind de la 6 - 8 grade vor scadea spre valori medii de 0 - 2 grade in jurul datei de 21 martie si ulterior vor avea mici oscilatii in ecartul 0 - 4 grade. Temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie in intervalele 18 - 21 martie si 24 - 31 martie.

Crisana. Vremea se va raci semnificativ in intervalul 19 - 21 martie, cand media regionala a maximelor va fi in jur de 10 grade. Pana in data de 23 martie se va incalzi, spre valori medii de 12 - 14 grade, apoi se va raci din nou si temperatura nu va mai avea variatii notabile, maximele urmand a se situa intre 10 si 12 grade. Temperaturile minime vor scadea si ele, de la medii de 6 grade spre -2...0 grade in data de 21 martie, apoi vor consemna o usoara revenire, spre 2 grade la sfarsitul primei saptamani, iar in cea de a doua saptamana se vor mentine la medii de -2 - 0 grade. Temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie, cu probabilitate mai mare de aparitie in intervalul 18 - 21 martie si in mare parte din a doua saptamana.

Transilvania. Valorile termice vor marca o scadere accentuata in primele zile, de la maxime in medie de 20 de grade, la valori in jur de 8 grade. In intervalul 20 – 23 martie se va mai incalzi, spre maxime de 10 - 11 grade, iar in a doua saptamana vor fi variatii usoare intre 6 si 10 grade. Minimele vor creste usor in primele nopti, pana la medii de 2 - 4 grade, iar din 20 martie vor avea o tendinta de scadere si se vor situa, in medie, intre -4 si 0 grade. Temporar vor fi precipitatii in majoritatea zilelor, cu o probabilitate mai mare in 19 si 20 martie si din nou in intervalul 24 - 31 martie.

Maramures.

Media temperaturilor maxime va fi in scadere semnificativa in primele zile, de la 17 - 18 grade spre 8 - 9 grade in data de 21 martie. In 22 si 23 martie se va incalzi usor, ca ulterior sa se raceasca din nou, iar valorile termice maxime sa oscileze intre 6 si 10 grade. Media temperaturilor minime va fi in scadere in primele nopti, de la 4 grade pana la -2 grade si ulterior va avea usoare variatii intre -2 si 2 grade. Precipitatiile vor fi posibile in majoritatea zilelor din intervalul de prognoza.

Moldova. Vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, astfel ca mediile temperaturilor maxime vor ajunge la 8...10 grade in data de 20 martie, pornind de la 20 - 21 de grade. Dupa aceasta data si pana la finalul intervalului nu vor mai fi variatii notabile, iar mediile maximelor se vor situa intre 6 si 10 grade. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa intre 0 si 4 grade in prima saptamana, cu usoare cresteri si scaderi, iar in a doua saptamana se vor mentine in general scazute, cu valori intre -2 si 0 grade. Precipitatiile vor fi in general putine si slabe cantitativ, iar probabilitatea de aparitie va fi mai ridicata in intervalul 25 - 31 martie.

Dobrogea. In prima zi de prognoza, vremea va fi deosebit de calda, cu o medie a temperaturilor maxime in jurul a 16 grade. Ulterior se va raci, chiar semnificativ in primele trei zile, astfel ca maximele vor avea valori ce se vor situa in medie intre 8 si 10 grade. Temperaturile minime vor fi ridicate in intervalul 18 - 20 martie, cu medii intre 6 si 8 grade, insa vor marca o scadere usoara pana la sfarsitul intervalului de prognoza, spre valori medii de 2 - 3 grade. Temporar se vor semnala precipitatii slabe cantitativ, cu o probabilitate mai mare de aparitie in a doua saptamana .



Muntenia. In intervalul 18 -20 martie vremea se va raci accentuat, astfel ca, de la valori medii ale temperaturilor maxime de 21...22 de grade, se va ajunge la 11...12 grade. Dupa acest interval si pana in data de 31 martie temperaturile nu vor mai avea variatii semnificative, ele vor oscila usor intre 10 si 14 grade. Mediile minimelor vor contura o curba a cresterii spre valori de 5...6 grade in 19 si 20 martie, insa vor marca o scadere ulterior, spre -2 - 0 grade. Temporar se vor semnala precipitatii, mai insemnate cantitativ in intervalul 19 - 21 martie si pe arii mai extinse in intervalul 24 - 30 martie.

Oltenia. Vremea va fi deosebit de calda in prima zi de prognoza, cand maximele vor atinge in medie 22 de grade, insa vor scadea brusc, spre valori de 12 grade in data de 20 martie. In intervalul 21 – 23 martie vor mai creste putin, spre 14 grade, iar ulterior, pana la finalul intervalului, vor fi in limitele a 10 - 12 grade. Mediile minimelor vor fi ridicate in primele doua nopti, la valori de 5 - 6 grade, apoi vor scadea spre valori de 2 grade in data de 22 martie, iar in intervalul 23 – 31 martie se vor situa intre 0 si 2 grade. Temporar vor fi precipitatii cu o probabilitate mai mare in zilele de 19, 20 si 21 martie, apoi pe arii restranse in intervalul 24 – 30 martie.