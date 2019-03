"Detasam pentru proiecte de drumuri si poduri in zona Bacau figuranti (la propriu) care sa puna umarul la actiune", au anuntat reprezentantii companiei Lugera & Makler Romania.

Anuntul survine dupa ce vineri, in ziua protestului "15 minute, pe 15 martie, la ora 15.00", reprezentantii PSD au anuntat ca se incepe constructia la Autostrada Moldovei. "Varianta de ocolire, la profil de autostrada, a municipiului Bacau este parte integranta din autostrada Moldova (coridorul IX pan european). Este un proiect lansat in 2017, in timpul guvernarii PSD, in valoare de 144 de milioane de euro, cu finantare asigurata", s-a mai aratat in postarea de pe Facebook.

Citeste si: La doua zile de la inceperea lucrarilor la Autostrada Moldovei au disparut utilajele de pe santier/ FOTO

De asemenea, premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in timpul guvernarii PSD s-au construit 500 de kilometri de autostrazi dintre cei existenti, in timp ce alte guvernari nu au construit niciunul. "Da, este o problema esentiala pentru dezvoltarea viitoare a Romaniei, dar acest lucru nu il putem rezolva decat punand umarul la actiune, nu facand circ si declaratii politice", a mai afirmat prim-ministrul Romaniei.