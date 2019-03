Anca, o tanara in varsta de 34 de ani din Romania, a fost batuta bestialitate de zece adolescenti, chiar in fata casei sale din orasul englez Doncaster, informeaza adevarul.ro

"Acum 48 de ore am fost atacata pe propriul drive, seara, dupa munca de 10 adolescenti. Eram langa masina si ei treceau prin fata casei mele, urland. M-au vazut si m-au injurat. Le-am spus sa vorbeasca mai incet ca dorm copiii. Au inceput sa urle si mai tare si una din fete s-a apropiat de gard. I-am spus sa faca liniste sau chem politia. Atunci au luat foc si au sarit pe mine. Nici un vecin nu a iesit. Au spart gardul si masina unei prietene care si-a lasat masina la mine pe drive. Am reusit sa intru in casa si sa sun politia, timp in care bateau cu picioarele in usa mea. Dupa un timp s-a facut liniste si i-am vazut urcandu-se 3 dintre ei intr-un SUV negru si restul au fugit pe stradute. Am fost la spital, nu este nimic fracturat.

Au trecut 48 de ore si politia nu a aparut. Au sunat dupa 24 ore sa imi spuna ca sunt ocupati pe timpul weekend-ului si ca sapt viitoare o sa ma sune un ofiter sa imi ia o declaratie telefonica. Apoi sa mai astept cateva zile un ofiter disponibil sa imi ia si o declaratie scrisa. Cu alte cuvinte: politia nu se implica, mai ales ca sunt minori. Tineti cont ca s-au comis 5 infractiuni: offences against the persons (greviously bodily harm), trespassing, robbery, hate crime si damage to the property iar politia nu s-a implicat deloc!", a scris femeia pe Facebook.

Dupa ce povestea femeii a devenit publica, politia a anuntat ca a deschis o ancheta pentru prinderea tinerilor care au agresat-o.