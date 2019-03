Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis o contestatie in anulare formulata de fosta sefa a DIICOT Alina Bica si a dispus rejudecarea apelului in dosarul in care aceasta a fost condamnata la 4 ani de inchisoare cu executare pentru favorizarea faptuitorului.





"Admite contestatia in anulare formulata de condamnata Bica Alina Mihaela impotriva deciziei penale nr. 117 din 26 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 2067/1/2017. Desfiinteaza in parte decizia penala contestata numai in ceea ce o priveste pe condamnata Bica Alina Mihaela.

Fixeaza termen la 20 mai 2019, ora 9,00 Sala Sectiilor Unite, pentru rejudecarea apelurilor declarate de inculpata Bica Alina Mihaela si de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie impotriva sentintei penale nr. 1057 din 29 noiembrie 2016, pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 2471/1/2015, numai in ceea ce priveste solutia de condamnare a inculpatei pentru infractiunea de favorizarea infractorului prevazuta de art. 269 alin.1 Cod penal. Mentine celelalte dispozitii ale deciziei penale atacate. Anuleaza formele de executare dispuse in baza sentin?ei penale nr. 1057 din 29 noiembrie 2016, pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 2471/1/2015, ramasa definitiva prin decizia penala sus – mentionata in ceea ce o priveste pe condamnata. Dispune citarea apelantei – intimate inculpate Bica Alina Mihaela la adresele indicate in dosar.

In baza art.275 alin.(3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea contestatiei in anulare raman in sarcina statului. In baza art.275 alin. (6) Cod procedura penala, onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 156 de lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18 martie 2019", este decizia instantei, potrivit Stiripesurse.ro.

Alina Bica a fost condamnata anul trecut la 4 ani de inchisoare cu executare, fosta sefa a DIICOT parasind Romania inainte de sentinta.