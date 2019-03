Un copil in varsta de un an si sapte luni a murit luni seara, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Sibiu.



Potrivit Politiei Judetene Sibiu, un baietel in varsta de un an si 7 luni ar fi cazut de la geamul unei locuinte situate la etajul al patrulea al unui bloc.

"Municipiul Sibiu, ora 16.00, strada Vrancei - un baietel in varsta de 1 an si 7 luni ar fi cazut de la geamul unei locuinte situate la etajul 4 al unui bloc de locuinte. A fost transportat la spital unde, din pacate, a decedat. In momentul caderii, copilul era acasa cu mama. In prezent, se efectueaza cercetari 'in rem' privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, urmand a se stabili toate imprejurarile care au condus la acest nefericit eveniment", a informat Elena Welter, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, potrivit Antena3.ro.

Echipajul SMURD, ajuns la fata locului, a predat copilul in stop cardio-respirator, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu, Cristina Criveanu.

Desi a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, medicii nu l-au mai putut salva.

Politia Sibiu spune ca, in momentul caderii, copilul era acasa cu mama.