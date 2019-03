Programele Rabla si Rabla Plus 2019 ar putea incepe in jurul datei de 5 aprilie, potrivit primelor informatii anuntate de Ministerul Mediului.



Ministerul Mediului a anuntat luni primele detalii oficiale despre programul Rabla si Rabla Plus 2019. Astfel, autoritatile anunta intentia ca editiile din acest an ale programelor Rabla si Rabla Plus sa inceapa in jurul datei de 5 aprilie, fara sa existe insa o certitudine in acest sens. Citeste continuarea pe automarket.ro.