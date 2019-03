Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul actionar de la Dinamo sa execute o pedeapsa de 7 ani si 6 luni de inchisoare, dupa ce i-au fost contopite pedepsele din dosarele retrocedarilor ilegale de terenuri si transferurilor din fotbal.







Borcea a primit 5 ani inchisoare in dosarul retrocedarilor de terenuri, iar in dosarul transferurilor el are o condamnare de 6 ani si 4 luni, scrie Agerpres.

Curtea de Apel Bucuresti a admis luni o cerere depusa de Borcea si a stabilit ca faptele din cele doua dosare sunt concurente. Pedepsele au fost contopite si a fost adaugat un spor, el avand de executat in final 7 ani si 6 luni inchisoare.

Din aceasta pedeapsa se vor scadea cei 4 ani si 4 luni, pe care Borcea i-a executat deja in inchisoare in dosarul transferurilor din fotbal.

Instanta a mai stabilit ca lui Borcea i se vor interzice exercitarea mai multor drepturi, printre are si cea de asociat, actionar sau de reprezentant al unui club de fotbal, pe o durata de 2 ani, dupa ce iese din inchisoare.

Decizia nu este definitiva si poate fi contestata.

Pe 8 februarie, Cristian Borcea, fost finantator al clubului Dinamo, a fost condamnat definitiv la 5 ani inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza, dosar in care fostul primar Radu Mazare a primit 9 ani inchisoare.

De asemenea, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus confiscarea sumei de aproape 1 milion de euro de la Cristian Borcea, el avand de platit si 957.107 euro.

In martie 2014, Cristian Borcea a fost condamnat la 6 ani si 4 luni inchisoare in dosarul transferurilor, alaturi de alti sapte reprezentanti ai fotbalului romanesc.

El a fost eliberat conditionat pe 2 iulie 2018, insa s-a reintors in penitenciar pe 8 februarie 2019, dupa ce a fost condamnat in dosarul retrocedarilor de terenuri.