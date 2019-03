Fostul procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca nu este un om perfect, insa nu a incalcat niciodata legea.





Kovesi a fost audiata luni la Instanta suprema intr-un proces in care Inspectia Judiciara contesta un ordin prin care fosta sefa a DNA a desemnat-o pe consiliera sa, judecatoarea Dana Titian, sa efectueze un control la DNA Suceava si DNA Iasi.

Inspectia Judiciara o acuza pe Kovesi de abateri disciplinare, pe motiv ca nu avea voie sa desemneze un judecator sa controleze activitatea unor procurori.

Actiunea disciplinara a fost respinsa de Sectia pentru procurori a CSM pe data de 13 iunie 2018, insa Inspectia a atacat decizia la Instanta suprema.

"Nu am comis nicio abatere disciplinara. Am fost timp de sase ani procuror general al Romaniei si am emis zeci de ordine, unele in vigoare si acum. Cu privire la abaterile disciplinare care mi se imputa, acuzatia este extrem de neclara. Nu o sa gasiti in ordinul respectiv faptul ca eu am dispus un control asupra procurorilor. Acel tip de control era prevazut in regulamentul de ordine interioara. Ar trebui sa fim deranjati ca vine un judecator si ajuta un procuror sa isi faca ordine in activitate? Avem procurori detasati la Ministerul Justitiei si nu am auzit ca a fost deranjat cineva de controale. Am fost cercetata de Inspectia Judiciara ca am dispus un control si in alte lucrari am fost cercetata ca nu am efectuat controale. Care ar trebui sa fie conduita unui manager? Nu am dispus un control pentru a afecta imaginea procurorilor, asa cum sustine Inspectia Judiciara, pentru ca acel control era confidential. Eu nu sunt un om perfect, dar niciodata nu am incalcat legea. Cum a cuantificat Inspectia Judiciara rezultatul acelui control? A facut masuratori ca increderea in justitie si procurori a scazut? Sunt procuror de 24 ani si nu am incalcat legea niciodata. Din octombrie 2018, am fost cercetata disciplinar in 4 dosare, am 40 de verificari disciplinare deschise si peste 20 de dosare penale. Este ciudat cum am reusit sa le fac pe toate in ultimul an", a spus Kovesi.

De cealalta parte, reprezentantul Inspectiei Judiciare a declarat ca, pe 5 iulie 2017, Kovesi a emis un ordin, prin care consiliera sa, judecatoarea Dana Titian, a fost desemnata sa faca parte dintr-o comisie de control la structurile teritoriale ale DNA din Iasi si Suceava, scrie Agerpres.

"Exista un ordin al procurorului general, care spune ca un control ierarhic se face direct sau prin procurori desemnati. Or, doamna Titian era judecator. Titian a verificat dosare in curs de solutionare, a dat indrumari procurorilor, le-a verificat fisele de activitate. Vi se spune ca a fost vorba de un control care nu i-a vizat pe procurori. A fost legal acest ordin? Ramane ca dumneavoastra sa stabiliti asta. Nu putem sa punem un judecator sa controleze un procuror si invers. Va rog sa faceti ca adevarul gol-golut sa iasa demn din sala de judecata", a spus reprezentantul Inspectiei Judiciare.