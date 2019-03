Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhidiecezei Romano-Catolice, scrie pe Facebook ca are un proces, ca nu a putut sa se imbolnaveasca si sa se interneze in weekend ca sa scape, postand apoi mai multe reflectii despre ipocrizie. Remarcile sale vin in contextul in care liderul PSD Liviu Dragnea trebuia sa se prezinte luni la Inalta Curte, in procesul privind angajarile fictive la Protectia Copilului Teleorman, insa este internat in spital, secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, afirmand ca Drganea are dubla hernie de disc si va ramane internat pentru cateva zile.



"Am un proces azi. N-am putut sa ma imbolnavesc si sa ma internez in weekend ca sa scap. Oricum nu mi-ar fi folosit pentru ca procesul meu e unul de constiinta. Voiam de fapt sa va/imi (re)propun reflectia despre ipocrizie de zilele trecute. Sigur prinde bine cuiva. In primul rand mie", scrie Francisc Dobos pe pagina sa de Facebook. "Ipocrizia (incerc sa o demasc mai intai in mine). Sa fim persoane, nu personaje", continua el, potrivit News.ro. Apoi citeaza si o reflectie facuta vinerea trecuta de parintele Raniero Cantalamessa, preot si teolog catolic, conform caruia ipocrizia “ne face sa transformam viata in teatru in care sa recitam pentru o audienta; sa purtam o masca, sa incetam sa mai fim o persoana pentru a deveni un personaj". "Si exista o mare diferenta intre persoana si personaj. Personajul inseamna coruptia persoanei. Persoana este un chip, personajul este o masca. Persoana este nuditate radicala, personajul este tot imbracaminte, tot machiaj. Persoana este autentica si esentiala, personajul este fictiune si artificial. Persoana are convingeri, personajul joaca un scenariu”, citeaza Francisc Dobos.

