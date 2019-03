A fost initiat un proiect de lege prin care soferii ar putea sa-si aleaga perioada de suspendare a permisului auto intr-un an de la data contraventiei. Initiatorul, deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu, are dosar penal dupa ce a condus in timp ce avea permisul suspendat.



"In cazul suspendarii provizorii a permisului auto, conducatorul auto poate sa-si aleaga perioada suspendarii, potrivit faptei contraventionale pe care a savarsit-o. Conducatorul auto poate sa-si aleaga perioada suspendarii (...) intr-o perioada de 365 de zile de la data savarsirii faptei contraventionale", se arata in proiectul de lege, care ar fi fost depus la Senat, in procedura de urgenta. In expunerea de motive, initiatorul mentioneaza ca ar avea e castigat soferii care "pentru o incalcare minora a unei reguli de circulatie nu mai pot lucra si raman «fara paine»". "Sunt de parere ca la nivel national avem o problema mare legata de suspendarea permiselor de conducere ale soferilor. Imi exprim speranta ca aceasta initiativa legislativa va gasi sustinatori indiferent de doctrina politica, drept pentru care va supun aceasta propunere legislativa spre dezbatere si adoptare", precizeaza Alexandru Baisanu. Presedintele ALDE Suceava are dosar penal, dupa ce a fost prins in mai 2017 cu viteza de 142 km/h pe strazile din Bacau, cu toate ca avea permisul de conducere suspendat, noteaza adevarul.ro.

