Premierul Viorica Dancila recunoaste ca autrostrazile sunt o problema esentiala pentru dezvoltarea Romaniei, insa spune lucrurile pot fi rezolvate punand umarul la actiune, nu facand circ si declaratii politice.

"Ne preocupa problema cea mai arzatoare pentru industria auto- infrastructura de transport. Am modificat legislatia pentru a creste posibilitatea de a dezvolta infrastructura, inclusiv prin parteneriatul public-privat. (...) Dupa atatia ani in care lucrurile au mers cu incetinitorul, guvernul pe care il conduc a luat in piept aceasta provocare si vom demonstra ca se poate. Oamenii au dreptate sa fie suparati pentru ritmul in care s-a lucrat in acest domeniu, insa adevarul trebuie spus pana la capat. In guvernarile PSD s-au facut peste 500 de km de autostrada din cei existenti, in alte guvernari au fost 0 km si sa nu uitam ca ministrul transporturilor din 1999, devenit apoi presedintele Romaniei, ne explica faptul ca Romania nu are nevoie de autostrazi, ne ajung drumurile nationale. Ne luptam de ani buni cu aceasta mentalitate profund gresita, dar si cu o serie de piedici puse parca intentionat de unii", a spus Viorica Dancila, potrivit Hotnews.ro.

Potrivit premierului solutia acestei probleme nu consta in "a face circ si declaratii politice".

"Este o problema esentiala (construirea de autostrazi- n.red) pentru dezvoltarea viitoare a Romaniei, insa acest lucru nu-l putem rezolva decat punand umarul la actiune nu facand circ si declaratii politice. Concret, saptamana trecuta au inceput lucrarile la primii km la autostrada din Moldova", a adaugat premierul.