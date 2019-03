Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. La ora actuala, liderul social-democrat se afla in spital, unde ar urma sa ramana spitalizat mai multe zile. Potrivit declaratiilor lui Codrin Stefanescu, medicii urmeaza sa decida in cursul zilei de luni daca Dragnea va fi supus unei interventii chirugicale.



"Am fost sa-l vizitez pe Liviu Dragnea la spital cu Mircea Draghici exact cand ne-am intors de la Braila. Parerile doctorilor sunt impartite. Adica doi dintre marii nostri specialisti spun ca n-ar fi nevoie de o interventie chirugicala, alti doi spun ca e nevoie de doua interventii chirurgicale si urmeaza ca in seara asta si maine dimineata dupa ce mai fac un set de analize sa ajunga la o concluzie comuna. El ar dori sa nu se ajunga la operatie. Este o dubla hernie si are si o problema la gat. E o chestiune cervicala. Urmeaza ca maine sa primim un raspuns exact. In orice caz, va trebui sa stea la pat in urmatoarele cateva zile obligatoriu. Prin urmare va trebui sa oprim turneul in tara. La sfarsitul saptamanii aveam de vizitat colegii nostri din orasele judeten din Cluj, Sibiu si Brasov. E foarte posibil sa aman aceste conferinte. Maine voi vorbi cu colegii mei si o sa trimit o circulara in sensul acesta, in functie de ce aflam mai multe de la medici", a spus Codrin Stefanescu la Antena 3, citat de libertatea.ro.

Liviu Dragnea, citat pentru a fi reaudiat

La acest termen, ar putea fi audiati si alti inculpati din dosar, dar si martori.

Este posibil insa ca Liviu Dragnea sa nu se prezinte avand in vedere ca acesta a acuzat in ultimele zile probleme de sanatate.

La termenul trecut, Instanta suprema a admis cererea depusa de Liviu Dragnea privind reaudierea sa in dosarul DGASPC Teleorman.

"Admite, in parte, cererile de administrare de probe formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, de inculpatii Alesu Floarea, Dragnea Nicolae Liviu si Sefu Olguta. Incuviinteaza administrarea probei testimoniale cu urmatorii martori: Dumitru Jenica - pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie si inculpatii Alesu Floarea si Sefu Olguta; Oprescu Silvia si Dumitrescu Mircea - pentru inculpatul Dragnea Nicolae Liviu; Neagu Valerica si Lazar Lucian pentru inculpata Sefu Olguta. In baza art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. respinge celelalte cereri de administrare de probe formulate de inculpatii Dragnea Nicolae Liviu si Sefu Olguta. Dispune citarea martorilor pentru termenul din 18.03.2019. Dispune reaudierea inculpatilor Dragnea Nicolae Liviu si Sefu Olguta si le pune in vedere sa se prezinte la termenul din 18.03.2019", se arata in decizia Instantei supreme.

Un complet de 5 judecatori a reluat in februarie procesul DGASPC Teleorman

Din septembrie 2018, cand a intrat in faza de apel, dosarul a fost amanat pe parcursul a cinci termene de judecata, in urma controverselor privind constituirea completurilor de cinci judecatori de la ICCJ. Completul care il judeca in prezent pe Dragnea este format din judecatoarele Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Rodica Aida Popa.

Pe 21 iunie 2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu in dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictiva a Adrianei Botorogeanu si a Anisei Niculina Stoica.

Procurorii sustineau ca Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la mentinerea ilegala in posturi a celor doua angajate, scrie Agerpres.

Potrivit DNA, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei PSD Teleorman.



DNA mai sustinea ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona si controla activitatea DGASPC Teleorman, institutie in cadrul careia au fost incadrate Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.



Procurorii afirmau ca Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman.

Dragnea mai este acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC.