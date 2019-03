Sebastian Ghita a postat un text pe contul de Facebook, in care a facut o analogie intre "neo marxistii lui Ciolos" si "propagandistii rusificatori din 1946".

"Cine uita nu merita!

Nicolae Iorga

Neo Marxistii lui Ciolos nu par cu nimic diferiti de propagandistii rusificatori din 1946. Fara sa constientizam ca valorile acestor oameni sunt interesul stapanilor lor straini si minciuna riscam sa retraim ceea ce au patimit bunicii si parintii nostri.



" Sub protectia tancurilor bolsevice, alegerile parlamentare din 1946 au fost falsificate, opozitia democratica fiind decapitata. Concomitent, s-a trecut la epurarea Academiei Romane de asa-numitele elemente reactionare dusmanoase. La 7 iunie 1946 primul ministru Petru Groza a cerut inlaturarea unor membri ai acestui inalt for stiintific. Initial s-a convenit eliminarea a doi membri, Nichifor Crainic si Petre P. Panaitescu. Ulterior au fost „epurati" si alti academicieni, intre care marele filosof Ion Petrovici, profesor universitar si fost ministru.

Liderilor Partidului National Taranesc li s-a facut celebra inscenare in 1947, la Tamadau, aceasta formatiune politica fiind scoasa in afara legii, iar conducatorii, in frunte cu Iuliu Maniu, aruncati in inchisoare. Ulterior a fost dizolvat si Partidul National Liberal - Dinu Bratianu. La 30 decembrie 1947, Regele Mihai I, considerat ca fiind ultima reduta anticomunista, s-a vazut nevoit sa abdice. Drumul spre sovietizarea Romaniei era acum deschis.

La 1 februarie 1948 si-a inaugurat lucrarile, la Bucuresti, Congresul de unificare a Partidului Comunist Roman cu Partidul Social Democrat, creandu-se astfel Partidul Muncitoresc Roman. Unii lideri social democrati, precum Constantin Titel Petrescu sau Ion Fluieras, nu au fost de acord cu fuziunea celor doua formatiuni politice si au primit ani grei de inchisoare.

Comunistii au trecut apoi la modificarea Constitutiei democratice din 1923, prin care Romania fusese monarhie parlamentara. La 8 aprilie 1948, Adunarea Nationala a pus in discutie noul proiect al legii fundamentale a statului roman, care a trebuit aprobat cinci zile mai tarziu, la 13 aprilie, cu unanimitate de voturi. Drepturile si libertatile cetatenesti nu mai erau garantate si nici proprietatea privata", a scris Sebastian Ghita pe Facebook.