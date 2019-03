Un studiu publicat vineri in Statele Unite asociaza riscul ridicat de boli de inima cu o crestere a consumului de oua, aducand date noi in cadrul dezbaterii pe tema acestui aliment, pe de o parte considerat sanatos datorita continutului mare de proteine, dar si nociv, din cauza colesterolului, relateaza AFP si Reuters.

Noua analiza a cuprins date prelevate de la circa 30.000 de americani, incluse in sase studii distincte, si a fost publicata in The Journal of the American Medical Association (Jama), potrivit Agerpres.

Potrivit concluziilor analizei, cresterea numarului de oua consumate intr-o zi cu, in medie, o jumatate de ou a sporit riscul de boli cardiovasculare cu 6% si pe cel de deces prematur cu 8% in perioada studiata.

''Mesajul este ca persoanele care consuma niveluri ridicate de colesterol din alimentatie prezinta mai tarziu in viata un risc ridicat de a dezvolta boli de inima si de deces'', a explicat coautoarea studiului, Norrina Allen, profesor asociat de medicina preventiva la Facultatea de Medicina Feinberg a Universitatii Northwestern.

In alimentatia din Statele Unite, ouale sunt una dintre principalele surse de colesterol

Totusi, Allen nu recomanda renuntarea la consumul de oua. ''Nu pledez pentru ca oamenii sa le elimine complet din dieta. Sugerez doar ca ei sa le consume cu moderatie'', a completat coautoarea.

Studiul demonstreaza, de asemenea, ca o cantitate suplimentara de 300 de miligrame de colesterol alimentar pe zi creste cu 17% riscul de boli de inima si pe cel de deces prematur cu 18%.

Insa, 300 de miligrame inseamna o cantitate mare - aceasta ar reprezenta o dublare a cantitatii zilnice medii consumate de americani (un ou mare contine aproximativ 186 miligrame de colesterol), noteaza AFP.

Asadar, aceasta cercetare pare sa confirme faptul ca ouale ar contribui la cresterea riscului de criza cardiaca sau de accident vascular cerebral.

Insa, asa cum este cazul majoritatii analizelor de acest tip, nu poate stabili o asociere cauza - efect

Studiul furnizeaza totusi "date suficiente pentru a declara in mod clar ca ouale si cantitatea totala de colesterol alimentar sunt factori de risc importanti pentru riscul de boli cardiovasculare si mai ales pentru deces", a comentat medicul Robert Eckel intr-un editorial publicat in Jama.

Insa, asa cum subliniaza Tom Sanders, profesor de dietetica la King's College din Londra, aceste rezultate trebuie comparate cele ale unui studiu american de amploare, publicat in 1999, care nu a identificat niciun efect, ca si o analiza efectuata in 2013 pe 3 milioane de adulti, publicata in jurnalul medical britanic BMJ. Un studiu chinez recent a ajuns, insa, la o concluzie care sustine contrariul.

Expertul considera ca noile descoperiri sunt relevante doar pentru Statele Unite, unde un locuitor consuma, in medie, mai multe oua si carne decat in Europa. ''Ouale, cu moderatie, sunt un lucru bun, lucru sustinut in prezent de liniile directoare britanice privind dieta", a scris Tom Sanders - respectiv, trei sau patru pe saptamana.

Dietetician Victoria Taylor de la Fundatia Britanica a Inimii, a subliniat, insa, importanta modului in care este consumat oul. In opinia sa, este mai indicat un ou posat pe paine decat cel prajit, servit cu sunca.