Cativa cetateni, insotiti de copii, au "plantat" vineri flori in gropile aflate pe trotuarele de pe bulevardul Kiseleff pentu a atrage atentia autoritatilor legat de starea deplorabila in care acestea se afla.

"Acum vreo saptamana, cred, unul dintre membrii grupului civic a postat cum in fata PSD s-au astupat gropile, frumos, fix la intrare ca sa nu fie o problema cand intra ei cu masinile in curte. Celelalte gropi au ramas. Asa ca, minunata noastra Claudia Florescu a venit cu ideea sa facem niste gradini urbane din gropile astea. Sa punem niste pamant si flori in ele. Vineri, dupa pauza de 15 minute, eu, fetita mea, Miruna, si Claudia Florescu am iesit la astupat gropile cu pamant si flori. Claudia a adus pamantul si florile, si lopetile de jucarie si ne-am apucat de treaba", a povestit Marinela Rata, unul dintre cetatenii implicati in acest demers, potrivit Hotnews.ro.