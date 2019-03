Politistii au deschis un dosar penal in rem dupa ce un sofer a blocat traficul in centrul municipilui Vaslui, vineri dupa-amiaza, chiar in timpul protestului #sieu.

Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, Silvia Manta, oamenii legii au fost sesizati vineri, dupa ora 15.00, ca o masina a blocat traficul in centrul municipiului Vaslui, scrie Digi24. Initial politistii locali s-au deplasat si au incercat sa-l convinga pe conducatorul auto sa mute masina in lateral pentru a nu incurca traficul, soferul refuzand sa faca acest lucru si spunand ca i s-a stricat masina si asteapta o platforma pentru a o ridica de acolo. Politistii au deschis in acest caz un dosar penal in rem pentru comiterea infractiunii de impiedicare sau ingreunare a circulatiei pe drumurile publice. Potrivit oamenilor legii, in cele din urma barbatul nu a mai avut nevoie de platforma pentru a pleca cu masina de acolo, el fiind ajutat de un alt conducator auto pentru a parasi zona respectiva.

