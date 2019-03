Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea Craciunelul de Jos, judetul Alba, a murit dupa ce a fost injunghiat de sotia lui in timpul unui conflict, din cauza alcoolului.



Procurorii de pe langa Tribunalul Alba au retinut si audiat, vineri, o femeie in varsta de 38 de ani, acuzata ca, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool, si-a injunghiat mortal sotul cu un cutit in inima.

Incidentul a avut loc in localitatea Craciunelul de Jos, in locuinta celor doi soti, scrie Mediafax.

In urma audierilor efectuate vineri dimineata, procurorul criminalist a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de femeie, pentru violenta in familie.

Localnicii din Craciunelul de Jos spun ca in familia celor doi, consumul de alcool si scandalurile erau destul de dese. Cei doi aveau sase copii, cel mai mic cu varsta de un an si jumatate.