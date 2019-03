Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat de 37 de ani, banuit de savarsirea unei infractiuni de talharie calificata asupra unui cetatean strain, in varsta de 67 de ani.



"La data de 4 martie, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre un tanar, receptioner al unei unitati de cazare din sectorul 1, prin intermediul 112, cu privire la faptul ca un cetatean strain, turist, client al unitatii de cazare, in timp ce se afla pe strada, in dreptul intrarii in hostel, a fost agresat fizic de catre un barbat necunoscut, care i-a sustras portofelul, ce continea o suma de bani, carduri bancare si documente personale.



Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca fapta a fost savarsita de catre un barbat de 37 de ani, la data de 14 martie, in jurul orei 22.30, acesta fiind depistat si condus la sediul subunitatii, pentru audieri, retinandu-se in sarcina sa savarsirea infractiunii reclamate.



Cercetarile sunt continuate de catre Sectia 1 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, cu cel in cauza in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se arata intr-un comunicat DGPMB.