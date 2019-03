Vicepresedintele PSD, deputatul Doina Pana, considera ca protestele legate de Autostrada Moldovei reprezinta "gesturi facute de diversi, unii pentru popularitate ieftina, altii pur si simplu pentru ca nu ii intereseaza ce se intampla cu Romania, doar sa vina ei la putere".





"Culmea ironiei pentru cei care au lansat protestul, pe baza unui proiect lansat in 2017, tot in guvernarea PSD, este prevazuta centura ocolitoare la Bacau. Din acesti 31 km, 17 km sunt la profil de autostrada, sunt prinsi, evident, in Autostrada Moldovei, si exact astazi incep lucrarile acolo. (...) Ca sa vedeti cam cat este adevar si cat este minciuna in toate gesturile facute de diversi, unii pentru popularitate ieftina, altii pur si simplu pentru ca nu ii intereseaza ce se intampla cu Romania si romanii, doar sa vina ei la putere", a declarat Pana vineri, intr-o conferinta de presa.

Vicepresedintele PSD a adaugat ca, din cei 700 de kilometri de autostrada din Romania, 500 au fost construiti in timpul guvernarilor PSD, 200 in timpul guvernarii de dreapta, in timp ce guvernul Ciolos are zero kilometri, iar in ultimii doi ani au fost inaugurati 75 de kilometri de autostrada, scrie Agerpres.

"Da, vrem mult mai multi kilometri de autostrada, avem prinsi in programul de guvernare si in bugetul de anul acesta (...). Deci avem prevazut, ne dorim cat mai multe autostrazi, dar, totusi, adevarul trebuie sa reiasa", a mai spus Doina Pana.

Pana: Cei care cer abrogarea OUG 114 mi se par de o inconstienta uriasa

Potrivit Doinei Pana, atitudinea presedintelui Klaus Iohannis si a opozitiei, "care se raliaza la orice spune presedintele" dovedeste ca acestora "nu le pasa de romani".